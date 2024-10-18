Сценарист «Гладиатора» экранизирует свой графический роман об Александре Македонском

Cценарист Дэвид Франзони, известный по работе над «Гладиатором» и «Амистадом», экранизирует свой графический роман об Александре Македонском . Об этом сообщил Deadline.
Франзони напишет сценарий по мотивам комикса «Александр Бессмертный». Его текст ляжет в основу сериала, который выпустят компании Graphic India и Starlings Television в 2025 году.
«Александр Великий победил каждую армию, которая противостояла ему, завоевал каждый город, который бросил ему вызов, но самая значительная битва была с собственной внутренней тьмой», — прокомментировал сценарист.
Франзони добавил, что его графический роман исследует путешествие Александра «сквозь трудности бунта и исследования себя» по мере того, как его армия продвигается по территории древней Индии.
«Даже величайшие личности сталкиваются со своими собственными тенями в поисках искупления и просветления», — отметил кинематографист, создавший комикс «Александр Бессмертный» вместе со своим сыном Хадсоном.
Хадсон Франзони также примет участие в телеадаптации произведения. Он, как и отец, станет шоураннером и исполнительным продюсером сериала. Другими продюсерами будут Шарад Девараджан, Карин Мартин, Крис Филип и Сарена Хан.