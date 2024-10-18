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Певицу Монеточку* объявили в розыск в связи с уголовным делом

Сегодня в 00:35
Фото: monetochkaliska

Российскую певицу Монеточку* объявили в розыск в связи с открытым в ее отношении уголовным делом. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на МВД России.

В сентябре против артистки завели уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей иностранного агента. Ранее певицу дважды привлекали к административной ответственности за отсутствие маркировки.

После этого Монеточка* отказалась от выступления в Казахстане из страха перед экстрадицией. Певица уже более двух лет не живет в России: она покинула страну в мае 2022 году и переехала в Литву.

Причиной эмиграции артистка назвала желание «чувствовать свободу в своих высказываниях». Она также добавила, что в России с ней прекратили работу организаторы мероприятий и партнеры.

Статус иноагента Монеточка* получила в январе 2023 года. За неделю до этого она с другими уехавшими музыкантами выпустила альбом «После России».

В 2024 году певица родила второго ребенка, а после выпустила третий студийный альбом «Молитвы. Анекдоты. Тосты.». После этого она анонсировала мировой тур: в ноябре Монеточка* выступит в 12 городах Европы.

*Елизавета Гырдымова (Монеточка) внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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