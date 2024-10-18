Певицу Монеточку* объявили в розыск в связи с уголовным делом

Российскую певицу Монеточку* объявили в розыск в связи с открытым в ее отношении уголовным делом. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на МВД России.

В сентябре против артистки завели уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей иностранного агента. Ранее певицу дважды привлекали к административной ответственности за отсутствие маркировки.

После этого Монеточка* отказалась от выступления в Казахстане из страха перед экстрадицией. Певица уже более двух лет не живет в России: она покинула страну в мае 2022 году и переехала в Литву.