Певицу Монеточку* объявили в розыск в связи с уголовным делом

Российскую певицу Монеточку* объявили в розыск в связи с открытым в ее отношении уголовным делом. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на МВД России.
В сентябре против артистки завели уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей иностранного агента. Ранее певицу дважды привлекали к административной ответственности за отсутствие маркировки.
После этого Монеточка* отказалась от выступления в Казахстане из страха перед экстрадицией. Певица уже более двух лет не живет в России: она покинула страну в мае 2022 году и переехала в Литву.
Причиной эмиграции артистка назвала желание «чувствовать свободу в своих высказываниях». Она также добавила, что в России с ней прекратили работу организаторы мероприятий и партнеры.
Статус иноагента Монеточка* получила в январе 2023 года. За неделю до этого она с другими уехавшими музыкантами выпустила альбом «После России».
В 2024 году певица родила второго ребенка, а после выпустила третий студийный альбом «Молитвы. Анекдоты. Тосты.». После этого она анонсировала мировой тур: в ноябре Монеточка* выступит в 12 городах Европы.
*Елизавета Гырдымова (Монеточка) внесен Минюстом в реестр иноагентов.