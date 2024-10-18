Лука Гуаданьино станет режиссером нового «Американского психопата»

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино («Претенденты», «Назови меня своим именем») снимет фильм «Американский психопат» — новое прочтение одноименной книги Брета Истона Эллиса. Об этом сообщил Deadline.
Сценарий будущей картины напишет Скотт З. Бернс, известный по фильмам «Заражение» и «Побочный эффект». Ленту выпустит киностудия Lionsgate — о ее планах создать ремейк триллера стало известно еще в феврале.
В работе над фильмом поучаствует продакшн-компания Frenesy Films, а также продюсер Сэм Прессмен. Ранее отмечалось, что новая экранизация представит свежий взгляд на главного героя истории.
Американский писатель Брет Истон Эллис опубликовал роман «Американский психопат» в 1991 году. В 2000 году режисер Мэри Хэрррон сняла по его мотивам фильм с Кристианом Бэйлом, Уиллемом Дефо и Риз Уизерспун.
Картина рассказала о Патрике Бейтмане, брокере-социопате с Уолл-стрит, который постепенно сходит с ума и открывает в себе тягу к убийствам. В 2002 году у проекта появился сиквел с Милой Кунис — его негативно приняли зрители и критики. Сюжет сиквела не имел никакого отношения к оригиналу.