Первое за шесть лет шоу Victoria’s Secret вызвало одновременно восторги и критику. Вот почему

Американский бренд нижнего белья Victoria’s Secret провел новое шоу-показ — первое за шесть лет. Видео перформанса стали вирусными, но понравились далеко не всем. Компанию раскритиковали за отсутствие инклюзивности и откат к прошлому.

Таблоид The Sun опубликовал разгромную статью, в которой обвинил бренд в фэтфобии. Автор отметила, что в показе участвовали лишь несколько плюс-сайз моделей — и их тела закрыли одеждой.

Она напомнила, что ежегодные шоу перестали проводить в 2019 году как раз из‑за того, что в них видели сексизм и устаревшие стандарты красоты. Перезапуск шоу должен был начать новую главу в истории компании, но этого не случилось.

«В возрасте 30 лет и имея 14-й размер я хочу видеть репрезентацию себя в таких шоу. Мы все знаем, что средний размер у женщин в Великобритании — 16-й [52-й по российским стандартам — Прим. ред.], и я предполагаю, что Америка не сильно отличается», — написала журналистка издания.

Похожее мнение высказали многие пользователи соцсетей. Они называли показ «кринжовым», «старомодным», «безжизненным». Критике подверглась и сама одежда, в которую нарядили моделей. Но нашлись и позитивные моменты.

«Лучшее в этом шоу — то, что в него включили более взрослых моделей! Это было замечательно — увидеть зрелых женщин, дефилирующих в нижнем белье и нормализующих, что сексуальными можно быть в любом возрасте», — написала художница Джанйан Риччи.

Об этом же сказала и автор The Sun. Она оценила участие в показе 50-летней Кейт Мосс и 56-летней Карлы Бруни, а также супермоделей прошлого — Тайры Бэнкс, Адрианы Лимы и Алессандры Амброзио.

Комплименты получили от критиков певицы Лиза из Blackpink, Тайла и Шер, выступившие на показе. По мнению ряда зрителей, они оказались куда харизматичнее, энергичнее и даже привлекательнее моделей.

Кроме того, публика приветствовала участие в шоу трансгендерных* моделей Валентины Сампайо и Алекс Консани. Отдельно поклонники хвалили выход Адрианы Лимы, Ирины Шейк и Кэндис Свенпол.