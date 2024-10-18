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«Мы все тебя подвели»: Шэрон Осборн обвинила музыкальную индустрию в смерти Лиама Пейна

Сегодня в 21:04
Фото: sharonosbourne

Телеведущая и музыкальный продюсер Шэрон Осборн, супруга рок-музыканта Оззи Осборна, обвинила музыкальную индустрию в смерти певца Лиама Пейна. Об этом она написала в инстаграме*.

Осборн призналась, что ее «сердце ноет» после новости о гибели 31-летнего артиста. Она опубликовала на своей странице фотографию Пейна и пожелала ему покоиться с миром, назвав своим другом.

«Мы все тебя подвели. Где была эта индустрия, когда ты нуждался в ней? Ты был просто ребенком, когда вошел в одну из самых жестких индустрий в мире. Кто был на твоей стороне?» — написала Осборн.

Она в прошлом выступала судьей телешоу X Factor, участие в котором прославило Пейна. Осборн снималась в программе с 2004 по 2007 год, но не присутствовала при создании бойз-бэнда One Direction, членом которого стал Пейн.

Позднее Осборн выступала с критикой шоу талантов. Она сравнивала их с Диким Западом и подчеркивала, что создатели проектов вроде X Factor не осознают, какое влияние они могут оказывать на жизни людей. «Это нужно менять», — говорила она.

«Помимо того, что они дают людям, многим людям возможности в карьере, они также могут навредить многим людям. Вы должны быть очень, очень осторожны. Вы управляете жизнями людей, их будущее в ваших руках, и это не то, над чем стоит смеяться», — заявляла телеведущая.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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