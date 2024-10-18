В Греции мужчина полгода залезал в дома соседей, чтобы нюхать их обувь

В Греции 28-летнего мужчину осудили за нарушение правопорядка из‑за того, что он проникал в дома соседей, чтобы нюхать их обувь. Об этом написало информагентство Associated Press.

Суд Салоник приговорил жителя городка Синдос к месяцу заключения. В начале октября мужчину поймали во дворе одного из домов, находящихся поблизости от его собственного. Грек оценивал аромат ботинок, которые соседи оставили на улице.

Правоохранители выяснили, что мужчина уже как минимум в третий раз проводил время столь странным образом. Другие соседи молодого человека не стали обращаться в полицию, но просили чудака прекратить беспокоить их.

Осужденный не смог объяснить, зачем ему понадобилось залезать в дома соседей и нюхать их кроссовки и туфли. Он признался, что эти действия вызывали у него большое смущение, однако он продолжал их.