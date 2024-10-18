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Эндрю Гарфилд пришел на премьеру «Время жить» с картонной Флоренс Пью

Сегодня в 18:06
Фото: Gareth Cattermole/Getty Images

Лауреат «Золотого глобуса» Эндрю Гарфилд пришел на премьеру романтической драмы «Время жить» на Лондонском кинофестивале с картонной копией его партнерши по фильму Флоренс Пью. Об этом написал Marie Claire.

Актер позировал вместе с картонной Пью фотографам. «Спутница» Гарфилда была одета в тот же наряд, который можно было видеть на ней (тогда — реальной) на сентябрьском показе в Нью-Йорке.

Гарфилд же надел рубашку с узором пейсли, синий костюм и шарф. Артист отказался расстаться со своей картонной партнершей даже во время обсуждения «Время жить» после кинопоказа.

Ранее Гарфилд делился, что поначалу нервничал в присутствии Пью, но позднее выстроил с ней прочные отношения. «Думаю, мы оба были напуганы и переживали, потому что нужно время, чтобы узнать человека», — отметил он.

Актер признался, что быстро понял, что может доверять Пью. Работу с актрисой он сравнил с «кошачьей мятой» — растением, которое повышает настроение животных. Гарфилд отметил, что много шутил и веселился с Пью.

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