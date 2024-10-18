Том Холланд назвал сценарий «Человека паука-4» превосходным, но «нуждающимся в доработке»

Том Холланд на интервью для подкаста Rich Roll рассказал , что недавно прочитал черновик сценария «Человека-паука-4». Актер посчитал, что история «нуждается в доработке, но сценаристы отлично справляются».

«Я прочитал его три недели назад, и он действительно зажег во мне огонь. Мы [с девушкой и коллегой по съемкам] Зендаей сели и прочитали его вместе, время от времени прыгая по гостиной, думая, что этот фильм заслужит уважения фанатов», — рассказал Холланд.