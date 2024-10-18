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Том Холланд назвал сценарий «Человека паука-4» превосходным, но «нуждающимся в доработке»

Сегодня в 15:56
Фото: Rich Roll/YouTube

Том Холланд на интервью для подкаста Rich Roll рассказал, что недавно прочитал черновик сценария «Человека-паука-4». Актер посчитал, что история «нуждается в доработке, но сценаристы отлично справляются».

«Я прочитал его три недели назад, и он действительно зажег во мне огонь. Мы [с девушкой и коллегой по съемкам] Зендаей сели и прочитали его вместе, время от времени прыгая по гостиной, думая, что этот фильм заслужит уважения фанатов», — рассказал Холланд.

Актер рассказал, что писать истории для Marvel — непростая задача, ведь нужно «вписаться во временную шкалу в нужное время, чтобы добавить детали общей картине» и всей киновселенной. «В Marvel ваш фильм — это маленькая шестеренка в большой машине. И эта машина должна продолжать работать», — пояснил Холланд.

Холланд сыграл Питера Паркера в трех сольных фильмах. Он также появился в отдельных блокбастерах Marvel. Зендая играет ЭмДжей.

В финале фильма 2021 года «Человек-паук: Нет пути домой» Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербатч) наложил заклинание, заставившее весь мир забыть, кто такой Питер Паркер, включая его двух самых близких друзей — ЭмДжей и Неда (Джейкоб Баталон). Новый фильм, по-видимому, начнется с этой темы, пишет Variety.

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