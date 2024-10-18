«Осторожно, Москва»: в Подмосковье грумер отрезал собаке часть языка

Жительница Сергиева Посада рассказала, что грумер в местном зоосалоне отстриг ее собаке часть языка. Хозяйке питомца ничего об этом не сказали, пока она сама не заметила травму, сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Девушка отдала в салон Dolce Vita своего йоркширского терьера на стрижку. Когда она забирала питомца, о повреждении языка ей ничего не сказали и взяли деньги за работу. После того как хозяйка заметила травму, она рассказала об этом в соцсетях и получила ответ от администратора салона: «Это неприятный инцидент, который, к сожалению, иногда случается и может случиться со всеми».