«Осторожно, Москва»: в Подмосковье грумер отрезал собаке часть языка

Жительница Сергиева Посада рассказала, что грумер в местном зоосалоне отстриг ее собаке часть языка. Хозяйке питомца ничего об этом не сказали, пока она сама не заметила травму, сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Девушка отдала в салон Dolce Vita своего йоркширского терьера на стрижку. Когда она забирала питомца, о повреждении языка ей ничего не сказали и взяли деньги за работу. После того как хозяйка заметила травму, она рассказала об этом в соцсетях и получила ответ от администратора салона: «Это неприятный инцидент, который, к сожалению, иногда случается и может случиться со всеми».
Dolce Vita все же вернула деньги за стрижку, принесла извинения и пожелала скорейшего выздоровления терьеру. «Поведение питомцев с годами, болезнями, погодой может меняться, а хозяевам действительно сложно оценить сам процесс стрижки, не присутствуя», — заявили в салоне.
В местном паблике директор салона объяснила, что собака резко дернулась, а мастер не успел среагировать. Хозяйка терьера не собирается обращаться в полицию с заявлением на салон, поскольку это никак не поможет животному.