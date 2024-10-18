Дени Вильнев рассказал, что «Дюна-3» выйдет раньше, чем ожидалось

Дени Вильнев поделился последними новостями о «Дюне-3». Режиссер предположил, что заключительный фильм трилогии может появиться на экранах раньше, чем предполагалось, а съемки могут стартовать в 2026 году.

В интервью Deadline Вильнев рассказал, что его «перерыв» закончился, и он вернется к съемкам третьей части «Дюны» раньше, чем ожидал. «Я сейчас нахожусь в процессе написания сценария», — поделился он. «Скажем так, я думал, что после второй части возьму перерыв, чтобы отдохнуть. Но отдых мне не очень подошел, и я вернусь за камеру быстрее, чем думал», — добавил постановщик.

Вильнев признался, что не хотел называть фильм «Дюна: Часть третья», поскольку первые два фильма стали для него единым целым: «Это одна картина, разбитая на две части. Она закончена, завершена».

«Я думаю, что это будет отличная идея — сделать что‑то совершенно другое. История происходит через 12 лет после того, как мы оставили героев в конце второй части. Их путешествие, их история на этот раз совсем другие, и поэтому я всегда говорю, что, хотя это тот же самый мир, это новый фильм с новыми обстоятельствами», — рассказал создатель «Прибытия» и «Пленниц».

Он сообщил, что новая картина закончит арку Пола Атрейдеса, а также завершит участие Вильнева во вселенной «Дюны», несмотря на то, что Герберт написал еще четыре сиквела после «Дюны: Мессия».