Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес

Основательница Wildberries Татьяна Ким (до недавнего времени — Бакальчук) рассказала, как ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес в ходе конфликта с мужем Владиславом Бакальчуком. Этим бизнесвумен поделилась в интервью газете «Ведомости».

«Были попытки увезти меня куда‑то, силой переписать бизнес. <…> Сейчас у него (Бакальчука. — РБК) просто нет выхода, он должен играть по тому сценарию, который он для себя выбрал», — сказала Ким.

На форуме Be Woman в Алматы Ким рассказала об абьюзе в браке с Бакальчуком. Она вспомнила, как «бежала с маленькими детьми за машиной, потому что муж поехал», и как «разбивались вещи, выкидывались», о чем ей напоминали близкие. Ее спрашивали, «как же она столько лет терпела» эти притеснения и абьюз.

В сентябре предпринимательница сменила фамилию на девичью, отказавшись от Бакальчук. В июне она подала иск о разводе с Владиславом Бакальчуком, с которым у нее возник конфликт из‑за бизнеса, дошедший до перестрелки в офисе Wildberries и гибели двух человек. 12 октября Ким обвинила Бакальчука в краже у компании 37 млрд рублей.