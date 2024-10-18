В Госдуме предложили изымать имущество релокантов за действия против России

В Госдуму внесли законопроект об административном наказании для уехавших из страны россиян, совершивших нарушения против интересов России. Документ появился в законодательной базе Думы.
Россиян, покинувших страну, предлагают привлекать к ответственности за распространение в СМИ и интернете ложной информации, создающей угрозу жизням или помехи для работы учреждений, оскорбление государственных символов, возбуждение ненависти, призывы к нарушению территориальной целостности страны, дискредитацию армии, призывы к введению санкций, а также участие в деятельности нежелательной организации.
В случае уклонения от административной ответственности у нарушителей предложили арестовывать имущество, находящееся в России.
Законопроект внесли в нижнюю палату парламента Госсовет Татарстана и депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов. Они объяснили инициативу ростом числа случаев, когда россияне за рубежом публично «совершают действия против основ конституционного строя, безопасности страны и ее интересов» в связи с боевыми действиями на территории Украины.
Депутаты пожаловались, что по действующему законодательству применить к таким людям меры административной ответственности нельзя. Парламентарии отметили, что «круг административных правонарушений», совершаемых россиянами за рубежом против интересов России, «не ограничивается перечисленными в законопроекте нормами».