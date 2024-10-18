В Госдуме предложили изымать имущество релокантов за действия против России

В Госдуму внесли законопроект об административном наказании для уехавших из страны россиян, совершивших нарушения против интересов России. Документ появился в законодательной базе Думы.

Россиян, покинувших страну, предлагают привлекать к ответственности за распространение в СМИ и интернете ложной информации, создающей угрозу жизням или помехи для работы учреждений, оскорбление государственных символов, возбуждение ненависти, призывы к нарушению территориальной целостности страны, дискредитацию армии, призывы к введению санкций, а также участие в деятельности нежелательной организации.