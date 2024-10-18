Экс-участник Little Big Антон Лисcов попал в больницу с подозрением на инфаркт

Бывшего бэк-вокалиста группы Little Big и фронтмена Jane Air Антона Лиссова экстренно госпитализировали в Петербурге с подозрением на инфаркт. Об этом сообщило издание 78.ru, а также телеграм-канал Shot.
Лиссов поступил в больницу с жалобами на боль в груди. По данным Shot, 45-летний музыкант находится в отделении неотложной кардиологии в Мариинской больнице. Артист в сознании и проходит обследование.
Также канал пишет, что певца выпишут на следующей неделе, несмотря на его просьбу назначить ему амбулаторное лечение.
Музыкант присоединился к Little Big в 2014 году. После начала боевых действий на территории Украины большая часть состава группы переехала в США, а Лиссов остался в России и вернулся к своему проекту Jane Air.