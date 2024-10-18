Житель Москвы запутался в штанах и вызвал полицию

Житель Москвы с улицы Кусковской попросил о помощи у экстренных служб из‑за того, что запутался в собственных штанах. Об этом сообщает Baza.

Мужчина несколько раз звонил по номеру 112 и сообщал: «Ноги засунул в руки и не могу вытащить. Не могу шевелиться и ходить». Он просил помощи от спасателей.

Домой к заложнику штанов приехали полицейские, которые помогли ему распутаться. Однако, по данным телеграм-канала, через полчаса после мужчина снова позвонил в экстренные службы с той же проблемой.