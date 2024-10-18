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Женщина обвинила Дидди в изнасиловании после ее слов о причастности рэпера к убийству Тупака

Сегодня в 13:54
Фото: Shareif Ziyadat/Getty Images

Против Шона Дидди Комбса подали очередной иск. Женщина обвинила рэпера в изнасиловании в качестве мести за ее предположение, что он был причастен к убийству Тупака Шакура. Обвинительница Эшли Парэм утверждает, что музыкант угрожал ей ножом в отместку за ее высказывания, передает Би-би-си.

Парэм рассказала, что попала в поле зрения Комбса после того, как познакомилась с одним из его друзей в баре в 2018 году. Он «пытался произвести впечатление» на людей, позвонив Комбсу по видеосвязи, но Парэм отказалась в нем участвовать, потому что считала, что рэпер «имеет отношение к убийству Тупака».

В иске она утверждает, что Дидди подслушал ее комментарий и сказал, что она заплатит за это. Примерно через месяц друг пригласил ее к себе домой, попросив помочь ему с лекарствами от рака, и там неожиданно появился Комбс.

По ее словам, рэпер подошел к ней «с ножом, приставил его к правой стороне ее лица и пригрозил сделать ей „улыбку Глазго“ в отместку за ее предыдущие заявления». Затем он сорвал с нее одежду и «жестоко» изнасиловал ее с помощью пульта дистанционного управления телевизором, говорится в иске.

После этого Комбс якобы сказал ей, что ее жизнь находится в его руках и что, если он захочет, ее больше никто никогда не увидит. Парэм утверждает, что затем ее изнасиловали несколько человек, «пока в конце концов она не потеряла контроль над своим телом и не смогла пошевелиться».

В конце концов она попыталась убежать, но столкнулась с Дидди, который предложил ей деньги за то, что она скажет, что изнасилование было совершено по обоюдному согласию. Она побежала к соседям за помощью — девушка утверждает, что в этот момент слышала выстрелы в свою сторону. Соседи вызвали полицию.

Парэм говорит, что сообщила в департамент шерифа Контра-Косты о том, что подверглась групповому изнасилованию со стороны Комбса и его сообщников, но никаких дальнейших действий предпринято не было.

Через три недели она попала в больницу, и персонал вызвал местную полицию. Однако, по словам Парэм, ни одно из ее заявлений в полицию не привело к расследованию. Она подала в суд на Комбса и еще шесть человек за сексуализированное насилие и побои, жестокое обращение, принудительное лишение свободы и похищение, потребовав суда присяжных.

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