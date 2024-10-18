Власти США обяжут сервисы упростить отмену подписки до одного клика

Федеральная торговая комиссия США (FTC) завершила разработку правила, которое упростит отмену подписки. Отписаться от сервиса должно быть так же легко, как и подписаться, передает суть инициативы ABC News.

«Слишком часто компании заставляют людей преодолевать бесконечные препятствия, чтобы просто отменить подписку. Наше правило положит конец этим уловкам и ловушкам, сэкономив американцам время и деньги. Никто не должен платить за услугу, которая ему больше не нужна», — заявила глава FTC Лина Хан.

Согласно правилу, если клиенты решают оформить подписку на сайте или через приложение за один клик, то и ее отмена должна быть такой же быстрой. Это касается разных бизнесов с регулярными платежами — от стримингов до спортзалов.

Компании обяжут предоставлять клиентам всю важную информацию (например, когда заканчивается бесплатный пробный период) и получать согласие перед выставлением им счетов и взиманием платы. Изменения вступят в силу в апреле 2025 года. По данным новостного агентства, компании, не соблюдающие требования, могут понести наказание.