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Власти США обяжут сервисы упростить отмену подписки до одного клика

Сегодня в 11:41
Фото: Mediamodifier/Unsplash

Федеральная торговая комиссия США (FTC) завершила разработку правила, которое упростит отмену подписки. Отписаться от сервиса должно быть так же легко, как и подписаться, передает суть инициативы ABC News.

«Слишком часто компании заставляют людей преодолевать бесконечные препятствия, чтобы просто отменить подписку. Наше правило положит конец этим уловкам и ловушкам, сэкономив американцам время и деньги. Никто не должен платить за услугу, которая ему больше не нужна», — заявила глава FTC Лина Хан.

Согласно правилу, если клиенты решают оформить подписку на сайте или через приложение за один клик, то и ее отмена должна быть такой же быстрой. Это касается разных бизнесов с регулярными платежами — от стримингов до спортзалов.

Компании обяжут предоставлять клиентам всю важную информацию (например, когда заканчивается бесплатный пробный период) и получать согласие перед выставлением им счетов и взиманием платы. Изменения вступят в силу в апреле 2025 года. По данным новостного агентства, компании, не соблюдающие требования, могут понести наказание.

«Для [получения] многих услуг достаточно одного-двух кликов на телефоне, чтобы зарегистрироваться. Для завершения [оказания] услуги должно хватить одного-двух кликов на телефоне», — заявляла ранее советник Белого дома по внутренней политике Нира Танден. Администрация Джо Байдена одобрила эту инициативу, но Торговая палата США ее раскритиковала.

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