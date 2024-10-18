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Себастьян Стэн рассказал, как лишился ролей в «Звездном пути» и «Зеленом фонаре»

Сегодня в 12:13
Фото: Josh Horowitz/YouTube

Себастьян Стэн, известный по роли Баки Барнса во вселенной MCU, рассказал, что когда‑то претендовал на главные роли в «Звездном пути» (2009) и «Зеленом фонаре» (2011).

«Было несколько ролей, которые я не получил, но которые я очень хотел. Капитан Кирк Джей Джей Абрамса был одной из ролей, которую я почти получил. Я был очень, очень близок. У меня были пробы с [Абрамсом] в Paramount, и мой менеджер заставил меня сделать отдельную фотосессию, где я пытался повторить фотографии Уильяма Шатнера, чтобы отправить ему, посмотреть, насколько я похож на него», — рассказал актер в подкасте «Happy Sad Confused».

В итоге роль досталась Крису Пайну. Он сыграл капитана Кирка в перезагрузке франшизы Абрамса, а также в сиквелах «Стартрек: Возмездие» (2013) и «Стартрек: Бесконечность» (2016). Тем временем главную роль Хэла Джордана в фильме «Зеленый фонарь» получил Райан Рейнолдс.

«„Зеленый фонарь“ был еще одним фильмом, в который я пробовался. Я помню, как пришел туда, а там были я, Джастин Тимберлейк, Джаред Лето, Райан Рейнолдс и, может быть, еще один человек, и я смотрел на этих парней и думал: „Я в жопе! Я точно не получу роль!“» — признался Стэн.

«Но ты подбираешься так близко, и в итоге этого не происходит. В каком‑то смысле, оглядываясь назад, я почти рад, что этого не случилось. Потому что не знаю, смог бы я справиться с таким уровнем внимания, как некоторые из этих парней», — признался он, добавив, что также проходил прослушивание для фильма с Расселом Кроу.

Одной из последних работ Стэна стал фильм «Ученик», где он сыграл молодого Дональда Трампа. Также в этом году актер снялся в комедийной драме A24 «Другой человек».

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