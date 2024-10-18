«Рика и Морти» снова продлили на два сезона

Анимационный сериал «Рик и Морти» продлили еще на два сезона — теперь их 12. Шоу продолжит выходить на канале Adult Swim как минимум до 2029 года, сообщает Variety.

Восьмой сезон запланирован на 2025 год, продление на десятый сезон было объявлено в 2023 году. Создатели мультсериала выступили на фестивале Comic Con в Нью-Йорке, где показали ролик из эпизода нового сезона, который выйдет в следующем году.