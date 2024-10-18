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Алисия Силверстоун вошла в актерский состав «Бугонии» Йоргоса Лантимоса

Сегодня в 11:32
Фото: кадр из фильма «Тропический шторм»/Paper Street Pictures

Алисия Силверстоун, известная по картинам «Бестолковые» и «Увлечение», снимется в научно-фантастическом фильме Йоргоса Лантимоса «Бугония». Она появится на экране вместе с Эммой Стоун и Джесси Племонсом, передает Variety.

Силверстоун уже работала с режиссером, сыграв в его психологическом триллере «Убийство священного оленя» вместе с Колином Фарреллом. Подробности ее роли в «Бугонии» пока не разглашаются.

Новая лента от создателя «Лобстера» и «Бедных-несчастных» рассказывает о двух одержимых теорией заговора молодых людях, которые похищают высокопоставленного генерального директора крупной компании. Они убеждают ее в том, что она — инопланетянка, намеревающаяся уничтожить планету Земля.

Сценарий написал лауреат «Эмми» Уиллом Трейси («Наследники», «Меню») по мотивам южнокорейской комедии 2003 года «Спасите зеленую планету». Продюсированием проекта занимается компания CJ ENM («Паразиты») совместно с Ари Астером и Ларсом Кнудсеном из Square Peg.

Focus Features, получившая права на проект в Каннах, выпустит фильм в прокат 7 ноября 2025 года, а Universal Pictures займется международной дистрибуцией, за исключением Кореи, где релизом займется CJ ENM.

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