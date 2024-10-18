Amazon начала инвестировать в малые атомные реакторы

Amazon заявила о начале сотрудничества с производителями малых модульных реакторов (ММР) для обеспечения дата-центров компании необходимым количеством энергии. Информация об этом появилась на официальном сайте корпорации.

К 2030 году Amazon планирует полностью перейти на энергию из возобновляемых источников, следует из заявления.

В штате Вашингтон компания заключила соглашение с энергетическим агентством Energy Northwest, в Мэриленде — со стартапом X-energy, а в штате Виргиния — c компанией Dominion Energy. В общей сложности они создадут для корпорации 12 ММР, которые будут будут обеспечивать энергией жилые дома и дата-центры Amazon.

14 октября Google заявил о подписании аналогичного соглашения с разработчиком ММР — компанией Kairos Power, у которой впоследствии будет закупать энергию для своих дата-центров. В Google ожидают, что первые ММР в рамках этого соглашения будут запущены в 2030 году, что обеспечит энергосети 500 МВт, а к 2035 году их число будет существенно увеличено.