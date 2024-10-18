Джош Бролин сыграет в «Бегущем человеке» Эдгара Райта

Джош Бролин («Старикам тут не место», «Дюна») ведет переговоры об участии в фильме «Бегущий человек» Эдгара Райта, передает Variety.
Он присоединится к ранее объявленным Глену Пауэллу («Кто угодно, но не ты»), Кэти О’Брайан («Любовь истекает кровью») и Дэниелу Эзре («Настоящий американец»).
Фильм «Бегущий человек» основан на одноименном романе Стивена Кинга 1982 года, который автор впервые опубликовал под псевдонимом Ричард Бахман. Райт написал сценарий в соавторстве с Майклом Бэколом. Саймон Кинберг, Нира Парк и Райт выступают продюсерами. Выход ленты запланирован на 21 ноября 2025 года — в этом же году происходит действие ее сюжета.
«Бегущий человек» был впервые адаптирован для большого экрана в 1987 году режиссером Полом Майклом Глейзером. В фильме снялись Арнольд Шварценеггер, Мария Кончита Алонсо, Ричард Доусон, Яфет Котто и Джесси Вентура.
Сюжет разворачивается в антиутопическом мире, где ложно осужденный полицейский участвует в жестоком гейм-шоу, чтобы заработать деньги для своей больной дочери. Чтобы победить, герой должен пережить 30 дней в схватке с профессиональными убийцами.