Джош Бролин сыграет в «Бегущем человеке» Эдгара Райта

Он присоединится к ранее объявленным Глену Пауэллу («Кто угодно, но не ты»), Кэти О’Брайан («Любовь истекает кровью») и Дэниелу Эзре («Настоящий американец»).

Фильм «Бегущий человек» основан на одноименном романе Стивена Кинга 1982 года, который автор впервые опубликовал под псевдонимом Ричард Бахман. Райт написал сценарий в соавторстве с Майклом Бэколом. Саймон Кинберг, Нира Парк и Райт выступают продюсерами. Выход ленты запланирован на 21 ноября 2025 года — в этом же году происходит действие ее сюжета.