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Аль Пачино рассказал, как в 70 лет потерял накопления и снимался в неинтересном ему кино ради денег

Сегодня в 08:59
Фото: Rodin Eckenroth/Getty Images

Аль Пачино был вынужден кардинально изменить карьеру после того, как потерял все свои деньги из‑за бухгалтера-мошенника. Актер лишился 50 млн долларов в 70-летнем возрасте, поэтому ему пришлось стать менее избирательным при выборе ролей, рассказал он в своих мемуарах «Sonny Boy».

Пачино вспомнил, что в 2011 году его стали предупреждать, что его бухгалтеру, работавшему со многими знаменитостями, «нельзя доверять». В то же время актер платил «смешные деньги за аренду какого‑то большого шикарного дома в Беверли-Хиллз», а затем взял всю свою семью в путешествие по Европе, где летал «на великолепном Gulfstream 550» и «арендовал целый этаж отеля Dorchester в Лондоне». Тем временем его бухгалтер занимался финансовой пирамидой.

После возвращения из поездки Пачино осознал, что влип: «Я был на мели. У меня было 50 млн долларов, а потом — ничего. У меня была недвижимость, но у меня не было денег». Актер рассказал, что в кинобизнесе «10 млн долларов за фильм — это не 10 млн»: части этой суммы раздаются агенту, юристу, пиарщику и налоговой, поэтому в кармане остается 4,5 млн.

«Но вы живете сверх своего дохода, потому что вы на коне. И вот вы их теряете. Это происходит очень странно. Чем больше денег вы зарабатываете, тем меньше у вас остается. Мои траты были просто сумасшедшими. Ландшафтный дизайнер получал 400 тыс. долларов в год, и я не преувеличиваю. <…> Заметьте, деньги уходили на благоустройство дома, в котором я даже не жил», — поделилась звезда «Крестного отца».

Когда Пачино растерял деньги, то уже «не рассчитывал на такие же гонорары», как в молодости, — их и не предлагали, а приглашения на роли поступали редко. Поэтому актер стал соглашаться на любые фильмы, где ему обещали большие деньги, хотя это противоречило его правилу: играть персонажей, которые его интересуют. Так он появился в скандальной комедии «Такие разные близнецы» с Адамом Сэндлером и согласился на рекламу кофе.

«„Такие разные близнецы“ стали первым фильмом, который я снял после разорения. Честно говоря, я сделал это, потому что у меня больше ничего не было. Адам Сэндлер хотел меня, и они много заплатили мне за это. Так что я пошел и сделал это — и это помогло», — вспомнил Пачино.

Следом актер продал один из двух своих домов, чтобы заработать денег, и начал брать плату за проведение семинаров в колледжах и университетах, хотя раньше выступал бесплатно.

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