На аукцион Sotheby’s впервые выставят картину, созданную человекоподобным роботом

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Аукционный дом Sotheby’s впервые выставит на продажу картину, созданную человекоподобным роботом. Об этом сообщили на сайте компании.

На торгах представят портрет знаменитого математика Алана Тьюринга, появившийся в 2024 году. Ранее его можно было увидеть на саммите ООН, посвященном искусственному интеллекту.

Картину под названием «Бог ИИ» нарисовал робот Ai-Da, которого собрали в 2019 году. Робот, внешне напоминающий женщину, назвали в честь английской ученой Ады Лавлейс.

За полотно работы Ai-Da рассчитывают выручить от 120 до 180 тысяч долларов. Продажа произведения состоится в конце октября в рамках онлайн-аукциона «Цифровое искусство».