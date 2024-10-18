На аукцион Sotheby’s впервые выставят картину, созданную человекоподобным роботом

Аукционный дом Sotheby’s впервые выставит на продажу картину, созданную человекоподобным роботом. Об этом сообщили на сайте компании.
На торгах представят портрет знаменитого математика Алана Тьюринга, появившийся в 2024 году. Ранее его можно было увидеть на саммите ООН, посвященном искусственному интеллекту.
Картину под названием «Бог ИИ» нарисовал робот Ai-Da, которого собрали в 2019 году. Робот, внешне напоминающий женщину, назвали в честь английской ученой Ады Лавлейс.
За полотно работы Ai-Da рассчитывают выручить от 120 до 180 тысяч долларов. Продажа произведения состоится в конце октября в рамках онлайн-аукциона «Цифровое искусство».
«Своей работой над портретом Алана Тьюринга я отдаю ань уважения его достижениям и вкладу в развитие информатики и ИИ. Мое произведение… соответствует принятым ООН принципам ответственного использования ИИ — и за это же выступал Алан Тюринг», — подчеркнула автор картины.