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Поклонница Джастина Тимберлейка не заметила, как он подошел к ней на концерте. Она сидела в телефоне

Сегодня в 02:30
Фото: justintimberlake

В канадском городе Монреаль на концерте Джастина Тимберлейка произошел курьезный случай. Молодая поклонница певца увлеклась перепиской настолько, что не заметила, как музыкант пел буквально ради нее.

Тимберлейк наклонился к девушке и пытался привлечь ее внимание, но безуспешно. Фанатка, стоявшая в первом ряду у сцены, подняла голову от смартфона, только когда ее толкнула в плечо другая зрительница.

Девушка удивилась тому, как близко к ней находился любимый артист, и даже попыталась схватить его за ногу. Но Тимберлейк быстро отошел, а пропустившая свою минуту поклонница разочарованно опустила голову на сцену.

Нелепая ситуация произошла во время исполнения Тимберлейком песни «Flame» из его последнего альбома «Everything I Thought It Was».

Видео инцидента завирусилось в тиктоке. Некоторые комментаторы осудили девушку, пользовавшуюся телефоном во время концерта. Другие же отнеслись к ней с пониманием.

«Никогда не знаешь, может быть, это было важное сообщение. Она могла быть матерью и проверять, как ее ребенок», — написала одна пользовательница.

Девушкой с телефоном оказалась квебекская стендап-комик Катрин Левак. Она призналась в соцсетях, что писала сообщение своей маме о декорациях на Хэллоуин.

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