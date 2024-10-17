Национальная галерея в Лондоне запретила гостям проносить в здание жидкости после атак активистов

Национальная галерея в Лондоне запретила посетителям проносить в здание жидкости после атак активистов на полотна Винсента Ван Гога, Джона Констебла и Диего Веласкеса. Об этом сообщил The Guardian.

Начиная с 18 октября, гости музея смогут брать с собой в выставочные залы только детскую смесь, сцеженное молоко и рецептурные лекарственные препараты. Всех посетителей будут досматривать при входе.

Вход в галерею оборудовали металлоискателями. Кроме того, сотрудников обязали проверять сумки и рюкзаки пришедших. Ценителей искусства попросили брать с собой в музей как можно меньше вещей и избегать больших сумок.

В музее запретили распространять агитационные материалы, а также «выставлять или носить атрибутику, которая считается оскорбительной или связанной с организациями, представляющими физическую угрозу коллекции».

«Коллекция, которой мы обладаем, незаменима, и каждая атака вынуждала нас задуматься о создании больших барьеров между людими и художественными работами, чтобы сохранить эти хрупкие объекты для будущих поколений», — пояснили в администрации Национальной галереи.