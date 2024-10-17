Американская писательница Сьюзен Коллинз выпустит новую книгу из серии «Голодные игры». Об этом написал Independent.

Коллинз опубликует роман «Sunrise on the Reaping» («Рассвет на Жатве»). Он расскажет о событиях, произошедших в Панеме за 24 года до сюжета первой книги. Главным героем нового издания станет Хеймитч Эбернети.

«Sunrise on the Reaping» покажет Эбернети молодым человеком из Дистрикта 12, которого номинировали в качестве участника Квартальной бойни. История начнется утром перед Жатвой 50-х Голодных игр.

По сюжету, Хеймитча Эбернети отрывают от его семьи и любимой девушки. Он приезжает в Капитолий вместе с тремя другими трибутами. Когда Игры начинаются, он понимает, что его обрекли на провал.

Книга выйдет 18 марта 2025 года. Уже сейчас на нее можно оформить предзаказ на Amazon. В ноябре 2026 года выйдет экранизация романа.