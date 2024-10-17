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В новом сезоне «Мистера и миссис Смит» главные роли сыграют другие актеры — возможно, Билли Айлиш

Вчера в 22:45
Фото: Prime Video/YouTube

Во втором сезоне «Мистера и миссис Смит» главные роли сыграют другие актеры. На уровне слухов известно, что роль Джейн Смит может достаться Билли Айлиш, сообщает Deadline со ссылкой на источники.

По данным издания, Amazon MGM Studios ищет актера и актрису в возрасте 20 лет на роли Джона и Джейн. Есть теория, что студия хочет сделать антологию: новые герои не станут заменой тех, что сыграли Дональд Гловер и Майя Эрскин, а будут самобытными отдельными персонажами.

Пока что неясно, делали ли Айлиш официальное предложение. Ранее певица дебютировала в качестве актрисы в эпизоде сериала «Рой» Гловера, который выступит соавтором и исполнительным продюсером продолжения шоу о шпионской паре.

Ранее шоураннер «Мистера и миссис Смит» Франческа Слоан, Гловер, Эрскин и боссы Amazon уклонились от ответа на вопрос о том, вернутся ли эти две звезды во второй сезон. Когда их спросили, не пойдет ли сериал по пути «Фарго» с новой историей и разными персонажами в каждом сезоне, над которым работала Слоун, она коротко ответила: «Возможно».

«Мистер и миссис Смит» — это переосмысление фильма 2005 года, в котором снялись Брэд Питт и Анджелина Джоли. В первом сезоне два одиноких незнакомца устраиваются на работу в шпионское агентство, которое предлагает им великолепную жизнь, но с условием, что их личности будут изменены. Отныне они — супруги Смит, программисты из Манхэттена, которых в действительности связывает исключительно работа.

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