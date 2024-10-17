Звезда «Бриджертонов» Никола Кохлан высказалась против того, чтобы ее называли «героиней плюс-сайз»

Ирландская актриса Никола Кохлан, известная по роли Пенелопы Фезерингтон в сериале «Бриджертоны», не нравится, когда ее называют «героиней плюс-сайз». Об этом она сказала в интервью Time.

Кохлан призналась, что ее постоянно спрашивают об интимных сценах в шоу и называют «храброй» за готовность в них участвовать. «Не называйте меня храброй. У меня отличная грудь. В этом нет ничего смелого, я просто хвастаюсь», — отметила она.

Актриса подчеркнула, что ее тело «на несколько размеров ниже среднестатистического в Великобритании». Кохлан добавила, что ей неприятны комплименты ее формам.

«Я работала как проклятая для этого шоу. Я почти не видела свою семью и друзей, а люди просто говорили „О, твое тело…“. <…> Я не воспринимаю это как нечто приятное. Говорить о том, как я выгляжу, — упрощение и скука. А что если я вдруг соберусь сыграть балерину и похудею, я перестану вам нравиться? Это безумие и так оскорбительно», — заявила артистка.

Кохлан также высказалась в защиту личной жизни знаменитых людей. Она вспомнила, как однажды люди засняли ее на видео за ужином в отеле. «В наши дни люди направляют на вас свои телефоны с камерами и публикуют в реальном времени, где вы находитесь», — посетовала актриса.

Кохлан призналась, что ей бывает сложно ответить на такое хищническое поведение. «Я колеблюсь между двумя вещами как женщина: быть приятным — ничего не стоит, но также женщины не обязаны быть приятными. И то, и другое верно», — пояснила она.