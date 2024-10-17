«Дюна: Пророчество» получила трейлер

Сериал «Дюна: Пророчество» обзавелся полноценным трейлером и получил дату релиза. Шесть эпизодов будут выходить по воскресеньям с 17 ноября.

«Пророчество» — это приквел «Дюны» Дени Вильнева. Действие сериала происходит за 10 тыс. лет до событий фильмов и восхождения к власти Пола Атрейдеса и повествует о зарождении Бене Гессерит — тайного ордена могущественных ведьм, которые закулисно оказывают влияние на политику научно-фантастического мира. Проект вдохновлен романом сына Фрэнка Герберта Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона «Орден сестер Дюны».

В видео HBO Max показал императора Джавикко Коррино и его гвардейцев, воина Кейрана из династии Атрейдесов и Шаи-Хулуда, поглощающего целый город.

В книжном оригинале рассказывается о двух сестрах Харконнен, которые борются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают могущественную Бене Гессерит.