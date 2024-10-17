Российский боксер Альберт Батыргазиев защитил титул чемпиона IBA

Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев защитил титул чемпиона Международной ассоциации бокса (IBA). Об этом сообщила Федерация бокса России.

Батыргазиев одолел филиппинца Альберто Пагару на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Уфе. Бой в категории до 60 килограммов завершился техническим нокаутом в пятом раунде и победой россиянина.

«Хочется объединить пояса, чувствую — эта цель близка. Если раньше я не говорил о таких именах, как Джервонта Дэвис, Шакур Стивенсон. Считал это преждевременным, а сейчас — самое время начинать об этом говорить», — поделился Батыргазиев.

Еще один россиянин Муслим Гаджимагомедов одержал победу в весе до 101,6 килограмма. Он выиграл бой против немцы Леона Харта единогласным решением судей. Гаджимагомедов — финалист Олимпиады-2020 и чемпион Европы-2024.