Ученые предсказали, что к 2050 году около 40% детей и подростков будут близорукими

К 2050 году около 40% детей и подростков в мире будут страдать от близорукости. Об этом заявили китайские ученые в исследовании, опубликованном в British Journal of Ophthalmology.

Они проаналировали 276 научных работ, в которых участвовали в общей сложности более 5,4 млн человек из 50 стран. Выяснилось, что распространенность миопии увеличилась в последние 30 лет с 24% до 36%.

К 2050 году, по словам специалистов, 39,8% молодых людей будут жаловаться на зрение. Особенно много близоруких людей будет в Восточной Азии — там число людей с плохим зрением может достигнуть 70%.

Всего же в мире через 25 лет окажется более 740 млн детей и подростков с близорукостью. Уже сегодня в Японии миопию диагностировали у 86% молодежи. Лучше всего ситуация со зрением пока у юных жителей Парагвая — 0,84%.

Помочь сохранить зрение молодых людей может время, проведенное на свежем воздухе, считают ученые. «Это особенно важно для детей дошкольного возраста, поскольку они находятся в критическом периоде развития зрения», — отметили они.