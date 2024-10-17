Минтранс РФ попросил Казахстан о помощи в авиаперевозках внутри страны

Министерство транспорта РФ обратилось к «дружественным странам», в том числе Казахстану, с предложением позволить их авиакомпаниям совершать перевозки внутри страны. Об этом со слов главы ведомства Романа Старовойта сообщает «Интерфакс».

«Например, мы с Казахстаном ведем переговоры: у них в этом году больше чем на 35% рост авиационной подвижности, поэтому коллеги думают», — сказал министр.

Старовойт имеет в виду каботажные перевозки, которые дают возможность иностранной авиакомпании выполнять полеты внутри другой страны. Во многих государствах, включая РФ, такое право есть только у местных авиакомпаний, отмечает информагентство.

«Дело в том, что сейчас нехватка самолетов во всем мире. Вы знаете, какие существенные проблемы есть у Airbus с двигателями Pratt & Whitney, и сотни самолетов стоят на приколе в зарубежных авиакомпаниях, ждут замены этих двигателей в Airbus neo. Вы знаете, какие проблемы у Boeing с качеством новых судов, поэтому существует нехватка воздушных судов», — пояснил Старовойт.

Ранее главный эксперт Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации Федор Борисов называл каботажные перевозки «наихудшим» способом решения проблемы, потому что в таком случае «из национальной экономики вымывается все».