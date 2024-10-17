Вячеслав Володин заявил, что «разрушение» СССР началось с фильма «Интердевочка»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин связал распад СССР с выходом фильма «Интердевочка» Петра Тодоровского. Об этом сообщил News.ru.

По словам политика, «разрушение Советского Союза» началось в конце 1980-х, когда на экраны вышла картина о валютной проститутке Тани и ее «коллегах».

«Вы поглядите, с чего началось разрушение Советского Союза? Еще во времена ЦК КПСС, в 89 году, вышел фильм „Интердевочка“. Все рукоплескали. Очереди в кинотеатр, секретари ЦК ходили смотрели. Итог? Страны не стало», — сказал Володин.

Он напомнил, что за фильм «Интердевочка» «премии давали». Актриса Елена Яковлева получила награду «Ника», а также премию Токийского кинофестиваля. Спецприза жюри токийского смотра также удостоился Тодоровский.