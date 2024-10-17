Нолан отказался от миллионов долларов, которые ему предлагали за возвращение на его бывшую студию

Warner Bros. предложила Кристоферу Нолану чек на семизначную сумму за возвращению в студию, но тот отказался. Свой новый фильм с Мэттом Дэймоном в главной роли режиссер снимает для Universal, передает Variety.

Нолан работал с Warner Bros. с 2002 года, когда была снята «Бессонница», вплоть до выхода «Довода» в 2020 году. Во время их партнерства на экраны вышли трилогия о Бэтмене, «Дюнкерк», «Начало», «Престижа» и «Интерстеллар» (международный релиз).

В 2020 году выход «Довода» стоимостью 200 млн долларов оказался под угрозой из‑за пандемии коронавируса, но Нолан очень хотел показать триллер на больших экранах. Экс-руководитель Warner Bros. Entertainment Энн Сарнофф и председатель студии Тоби Эммерих согласились выпустить фильм в кинотеатрах, если режиссер откажется от части сборов. После слияния WarnerMedia с Discovery в 2022 году и последующей смены руководства постановщик отказался возвращаться, перейдя к Universal за девять месяцев до этого.

Как пишет Variety, для Нолана, который живет в скромном доме на Голливудских холмах и ездит на 20-летнем автомобиле Honda, деньги не имеют значения.

«[Для Нолана] важно, выпустите ли вы фильм так как надо, будет ли у вас нужна маркетинговая стратегия, выйдет ли он на экранах IMAX. [Режиссеру важно], чтобы ему не мешали снимать фильм, который хочет он. Все эти вещи он получил от Universal [при создании „Оппенгеймера“]», — рассказал декан колледжа кино и медиаискусств Доджа при Университете Чепмена Стивен Гэллоуэй.