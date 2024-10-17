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Британский предприниматель, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон отправится в стратосферу на воздушном шаре. Об этом сообщила The Independent.

Бизнесмен станет одним из трех участников первого в мире коммерческого полета такого типа. Он состоится в 2025 году. В шаре вместе с Брэнсоном будут соучредители Virgin Group Джейн Пойнтер и Табер МакКаллум.

Планируется, что герметичная капсула поднимется на высоту 32 километров. Ранее воздушные шары не поднимались на такую высоту. Плавный подъем шара обеспечит возобновляемый водород.

В перспективе шары смогут поднимать в стратосферу до восьми пассажиров. Стоимость билета на такого полет составит 125 тыс. долларов. Осуществлять подъемы будет компания Space Perspective.