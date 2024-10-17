Чиновник предложил оставшимся без тепла жителям Иркутской области покупать печи и придумал каламбур

Начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области Сергей Малинкин посоветовал жителям села Урик, чьи дома не подключили к электричеству, купить себе печи и генератор для «живучести». Об этом сообщает газета «Ведомости».

Жители Урика остались без света из‑за отказа энергетиков подключать дома к электричеству. Ircity отмечает, что в пригороде Иркутска все чаще сталкиваются с отключениями света в холода. По словам энергетиков, в эти периоды потребители используют массово электрообогрев и сети просто не справляются с выросшей нагрузкой.

«Без печи жить — это термин есть такой: беспечность. Вы как глава семьи должны думать о надежном теплоснабжении, переживать за жизнь и здоровье своих домочадцев, свою семью. Жизнеобеспечение — это приоритеты и для государства, и для семьи, в конце концов, чтобы живучесть сохранялась в любую погоду. Думайте, пожалуйста, про резервные источники, про генераторы», — ответил Малинкин одному из участников встречи с жителями Урика.

Чиновник отметил, что закон обязывает потребителя иметь резервный источник.