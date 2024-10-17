В американском штате Огайо грабители похитили из обувного магазина более сотни ботинок — все на правую ногу. Об этом сообщила New York Post.

Три вора вломились в бутик Sole Bros в городе Цинциннати посреди ночи 8 октября. Все они были в состоянии алкогольного опьянения. Мужчин засекла система безопасности, установленная в магазине.

Владелец обувного Хантер Эмиг увидел на съемке с камер видеонаблюдения, как преступники опустошают полки. Когда предприниматель добрался до магазина, перед ним открылась неожиданная картина.

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Грабители скрылись, забрав с собой только несколько полных пар обуви и множество правых туфлей, кроссовок и сапог. Также они украли «тонны одежды, а также другие предметы и личные вещи», поделился Эмиг.