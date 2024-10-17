Роналду и Месси стали самыми высокооплачиваемыми футболистами мира

Десять самых высокооплачиваемых футболистов мира заработают за этот год 983 млн долларов, большинство из них выступают за клубы Саудовской Аравии, пишет Forbes. Роналду второй раз подряд и шестой раз за 10 лет возглавил этот рейтинг, уступив футболисту «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе в 2022 году. С 2018 по 2020 год топ занимал Месси.