Роналду и Месси стали самыми высокооплачиваемыми футболистами мира

Журнал Forbes объявил Криштиану Роналду и Лионеля Месси самыми богатыми футболистами мира в сезоне-2024/2025. 39-летний португалец заработал за год 285 млн долларов, а 37-летний аргентинец — 135 млн.
Из дохода Роналду 220 млн долларов — это выплаты саудовского клуба «Аль-Насра», остальные 65 млн — от деятельности, не связанной с футболом. Месси получил от американского «Интер Майами» 60 млн долларов, остальные 75 млн — сторонние источники.
Третье место занял игрок саудовского «Аль-Хиляль» бразилец Неймар: 80 млн долларов от клуба, 30 млн сторонние, всего — 110 млн.
Десять самых высокооплачиваемых футболистов мира заработают за этот год 983 млн долларов, большинство из них выступают за клубы Саудовской Аравии, пишет Forbes. Роналду второй раз подряд и шестой раз за 10 лет возглавил этот рейтинг, уступив футболисту «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе в 2022 году. С 2018 по 2020 год топ занимал Месси.