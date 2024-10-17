Meta* уволила более 20 сотрудников за использование талонов на питание не по назначению

Компания Meta*, владеющая Facebook* и Instagram*, уволила около 24 сотрудников своего офиса в Лос-Анджелесе за то, что они использовали талоны на питание стоимостью 25 долларов для покупки зубной пасты, стирального порошка и бокалов для вина. Об этом рассказал Financial Times.

Технологический гигант уволил сотрудников после расследования, в ходе которого выяснилось, что сотрудники злоупотребляли системой, в том числе отправляли еду домой, когда их не было в офисе.

Одна из сотрудниц с зарплатой в 400 тыс. долларов рассказала, что использовала талоны на питание для покупки бытовых товаров и продуктов, например зубной пасты и чая. «В дни, когда я ем в офисе, например, если мой муж готовит или если я ужинаю с друзьями, я не трачу талон на обед», — рассказала она.

Сотрудница призналась в нарушении, когда к ней обратились в рамках кадрового расследования, и впоследствии была уволена. «Происходящее было почти сюрреалистично», — сказала она в разговоре с FT.

По данным газеты, некоторые сотрудники тратили кредиты на другие предметы домашнего обихода, например очищающих дисков. Работники компании, которые лишь изредка нарушали правила, получили выговоры, но сохранили работу.