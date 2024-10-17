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Врача в поселке Амурской области уволили из‑за кружочков в телеграме с оскорблениями пациентов

Сегодня в 15:59
Фото: Mulyadi/Unsplash

Из больницы поселка в Амурской области уволили 27-летнего терапевта Романа Трешкина из-за кружочков в телеграме. Об этом сообщает Mash.

После окончания учебы в Благовещенске Трешкин отправился на работу в поселок городского типа Новобурейский. Как пишет Mash, молодой человек жаловался на пациентов в чатах с друзьями.

Так, на одном из видео Трешкин с вейпом в руках рассказывает, как отвечал на вопросы пожилого мужчины: «Я уже ******** [устал] одному и тому же деду объяснять, куда ему надо идти, что ему надо делать. <...> А он сиди такой: „Я ниче не понимаю, куда мне надо“. Уже хочется сказать: „***** те надо, дурачок“. Он просто не понимает». При этом врач пытался несколько раз объяснить пациенту порядок действий. В конце кружочка он признался, что ненавидит пациентов, и оскорбил.

В другом ролике Трешкин показывает медицинские карточки на столе и описывает, какая работа ему предстоит. «Это ***** [ужас], чуваки», — заключает терапевт.

После резонанса в соцсетях Трешкин записал извинение. По его словам, тем видео он хотел «осветить проблему, но сделал это некорректным языком». Врач признался, что временами он ведет прием без обеда и перерыва, а порой «люди пытаются применять» физическое и психологическое насилие путем оскорблений и унижений, но после всего этого «остается плохим» именно он.

«Бывает так, что люди не понимают, что я тоже человек и что мы все в принципе люди живые. <...> Я хотел тем самым видео осветить эту проблему», — заявил Трешкин.

По данным Mash, региональный Минздрав счел поведение Трешкина порочащим профессию врача, поэтому терапевта уволили. Однако Shot пишет, что жители Новобурейского теперь переживают, что останутся без врачей поблизости, а коллеги уволенного рассказали, что Трешкин к пациентам относился хорошо и претензий к нему раньше не было.

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