Милли Бобби Браун отправляется на поиски брата в тизере «Электрического штата»

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Фото: кадр из видео с канала Netflix/YouTube

Netflix представил первый тизер фильма «Электрический штат» от братьев Руссо — создателей картины «Мстители: Финал». Премьера состоится 14 марта 2025 года.

Действие фильма разворачивается после восстания роботов в альтернативной версии 90-х годов. Посреди постапокалиптического хаоса подросток-сирота отправляется на поиски своего младшего брата через американский Запад вместе с роботом из мультфильма, контрабандистом и его приятелем.

В фильме снялись Милли Бобби Браун («Очень странные дела»), Крис Пратт («Стражи Галактики»), Ке Хюи Кван («Всё везде и сразу»), Джейсон Александер («Сайнфелд»), Вуди Норман («Камон Камон»), а также Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие») и Стэнли Туччи («Голодные игры»).