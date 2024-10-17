Станислава Черчесова оштрафовали за шутку о казахском языке

Сегодня / 14:43
Паша Техник удалит треки с упоминанием наркотиков. Он назвал их приколом
Сегодня / 16:29
Милли Бобби Браун отправляется на поиски брата в тизере «Электрического штата»
Сегодня / 15:53
Meta* уволила более 20 сотрудников за использование талонов на питание «не по назначению»
Сегодня / 15:50
Иван Ургант продал 5000 экземпляров своего романа без текста
Сегодня / 15:04
Умер канадский режиссер Элвин Ракофф
Сегодня / 14:56
Кэмерон Диас ушла из кино на 10 лет ради себя и семьи, но теперь возвращается
Сегодня / 14:36
В ближайшие 25 лет человечество столкнется с кризисом воды и продовольствия
Сегодня / 14:09
Госдума приняла в первом чтении проект о запрете пропаганды чайлдфри
Сегодня / 13:25
«Я скучаю по тебе, чувак». В сети прощаются с Лиамом Пейном из One Direction
Сегодня / 13:02
РБК: в российских аптеках кончается самый популярный аналог «Оземпика»
Сегодня / 12:20
В Москве появятся 12 новых станций метро
Сегодня / 11:50
По мистической игре «Черная книга» снимут сериал. Режиссером станет Никита Ордынский
Сегодня / 11:18
Пол Гринграсс и A24 снимут сериал по «Сказке» Стивена Кинга
Сегодня / 10:35
«Известия»: в России хотят запретить сервис SpeedTest
Сегодня / 10:28
Мейсон Дай сыграет в пятом сезоне «Пацанов»
Сегодня / 10:10
Папа римский Франциск выпустит автобиографию «Надежда»
Сегодня / 10:09
Поклонники Лиама Пейна раскритиковали TMZ за публикацию фотографий мертвого тела певца
Сегодня / 09:10
В России впервые появилась музыкальная разметка. Водители могут услышать «Калинку-малинку»
Сегодня / 01:54
Дуэйн Джонсон поделился, что работает над неким проектом с Джей Джеем Абрамсом
Сегодня / 01:01
Психолог Анна Межова выпустила комикс для профилактики сексуализированного насилия над детьми
Сегодня / 00:47
Умер солист One Direction Лиам Пейн
Вчера / 23:40
Мартин Скорсезе снимет концертный фильм в память о музыканте Робби Робертсоне
Вчера / 23:10
Картину Эда Рушея выставят на аукцион за 50 млн долларов
Вчера / 22:35
Prime Video показал трейлер документального проекта о Megan Thee Stallion
Вчера / 21:37
София Буш сыграет в сериале «Анатомия страсти»
Вчера / 20:53
«Четверо из нас арестованы»: вышел трейлер второй части «Хранителей»
Вчера / 20:51
Дочь Клинта Иствуда арестовали по подозрению в домашнем насилии
Вчера / 20:09
В Крыму львы загрызли сотрудницу зоопарка
Вчера / 19:24
Тэрон Эджертон в тизере рождественского боевика «Ручная кладь»
Вчера / 19:03
Бренд Prada представил скафандр для полета на Луну
Вчера / 18:33
Том Холланд выпустил безалкогольное пиво после двух лет трезвости
Вчера / 18:28
Студия-разработчик Hitman анонсировала новую игру MindsEye — экшн об Америке будущего
Вчера / 18:14
Россиянка родила ребенка в аэропорту Антальи и выкинула его в унитаз
Вчера / 16:58
В древнем городе, где снимали «Индиану Джонса», нашли сосуд, похожий на Святой Грааль
Вчера / 16:39
Загадочные существа в первом трейлере «Очей» с Уиллемом Дефо

Станислава Черчесова оштрафовали за шутку о казахском языке

Сегодня в 16:51
Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Казахстанская федерация футбола оштрафовала главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова на 738 тыс. тенге (около 150 тыс. рублей). Об этом сообщает ТАСС.

Причиной штрафа стали высказывания тренера после матча со сборной Словении в Лиге наций. Тогда Черчесов сказал журналисту в футболке французского ПСЖ, задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

После этого тренера раскритиковали в соцсетях за неуважение к государственному языку. В федерации заявили, что Черчесов ответил на вопрос с юмором.

«Заявляем, что Станислав Черчесов относится с большим уважением к казахскому языку и культуре нашей страны, а также активно изучает казахский язык», — заявили в КФФ.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне. Под его руководством сборная один раз сыграла вничью и потерпела три поражения в Лиге наций.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами