Станислава Черчесова оштрафовали за шутку о казахском языке

Казахстанская федерация футбола оштрафовала главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова на 738 тыс. тенге (около 150 тыс. рублей). Об этом сообщает ТАСС.

Причиной штрафа стали высказывания тренера после матча со сборной Словении в Лиге наций. Тогда Черчесов сказал журналисту в футболке французского ПСЖ, задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

После этого тренера раскритиковали в соцсетях за неуважение к государственному языку. В федерации заявили, что Черчесов ответил на вопрос с юмором.

«Заявляем, что Станислав Черчесов относится с большим уважением к казахскому языку и культуре нашей страны, а также активно изучает казахский язык», — заявили в КФФ.