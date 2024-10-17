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Иван Ургант продал 5000 экземпляров своего романа без текста

Сегодня в 15:50
Фото: Япония. Обратная сторона кимоно

Иван Ургант рассказал, что удалось продать 5000 экземпляров своей книги «Припухлые железы жизни» на сумму 3,5 млн рублей.

По словам телеведущего, все вырученные деньги за книгу без слов он передаст в детский хоспис «Дом с маяком».

«Спасибо вам за такую любовь к печатному слову, или, скорее, полуслову. <…> Спасибо „Подписным изданиям“, лучшему книжному магазину в мире. Спасибо Петербургу, лучшему городу в мире. Люблю и горжусь! И.Ургант, писатель», — говорится в сообщении.

В книге «Припухлые железы жизни» все страницы пустые. «Подписные издания» настоятельно рекомендуют ознакомиться с фотографиями книги перед покупками.

«Как тонкий, хорошо чувствующий своего читателя автор, Ургант умело сочетает увлекательный сюжет с ярким описанием героев, при этом оставляя возможность прочитать между строк», — говорится в аннотации. Короткую рецензию к «Припухлым железам жизни» оставил Николай Солодников: «Навзрыд».

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