Иван Ургант продал 5000 экземпляров своего романа без текста

Сегодня в 15:50

Иван Ургант рассказал, что удалось продать 5000 экземпляров своей книги «Припухлые железы жизни» на сумму 3,5 млн рублей.

По словам телеведущего, все вырученные деньги за книгу без слов он передаст в детский хоспис «Дом с маяком».

«Спасибо вам за такую любовь к печатному слову, или, скорее, полуслову. <…> Спасибо „Подписным изданиям“, лучшему книжному магазину в мире. Спасибо Петербургу, лучшему городу в мире. Люблю и горжусь! И.Ургант, писатель», — говорится в сообщении.

В книге «Припухлые железы жизни» все страницы пустые. «Подписные издания» настоятельно рекомендуют ознакомиться с фотографиями книги перед покупками.