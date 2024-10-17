Умер канадский режиссер Элвин Ракофф

Канадский режиссер, сценарист и продюсер Элвин Ракофф, известный по фильмам «Корабль смерти», «Хоффман» и «Город в огне», скончался в возрасте 97 лет, передает Variety.

За 40 с лишним лет карьеры Ракофф принял участие в более чем 100 телевизионных, кино- и сценических постановках, а также писал романы. По словам его представителей, он продолжал работать и в последние годы.

Ракофф родился в Торонто в 1927 году. Его семья владела небольшим продуктовым магазином и жила в нищете после начала Великой депрессии в 1929 году. Молодой Элвин окончил Университет Торонто по специальности «психология», а затем стал журналистом. После просмотра постановки «Трамвая „Желание“» Теннесси Уильямса с Марлоном Брандо Ракофф поклялся построить карьеру в шоу-бизнесе.

Он устроился работать сценаристом в Канадской телерадиовещательной корпорации (CBC), которая отправила его в Великобританию, когда ему было 25 лет. Там он продал сценарий Би-би-си, которая в то время была единственной телекомпанией в стране. Затем он поступил на режиссерский курс Би-би-си и в следующем году стал самым молодым продюсером и режиссером. В дальнейшем он снял десятки фильмов, включая «В ожидании Джиллиан» (1954) и «Реквием по тяжеловесу» (1957), в которых снялись тогда еще неизвестные Шон Коннери и Майкл Кейн.

Именно Ракофф спустя годы рекомендовал Коннери на роль Бонда, после того как продюсер 007 Альберт Р. Кабби Брокколи позвонил режиссеру, чтобы узнать его мнение.