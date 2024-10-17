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Умер канадский режиссер Элвин Ракофф

Сегодня в 15:04
Фото: Casarotto

Канадский режиссер, сценарист и продюсер Элвин Ракофф, известный по фильмам «Корабль смерти», «Хоффман» и «Город в огне», скончался в возрасте 97 лет, передает Variety.

За 40 с лишним лет карьеры Ракофф принял участие в более чем 100 телевизионных, кино- и сценических постановках, а также писал романы. По словам его представителей, он продолжал работать и в последние годы.

Ракофф родился в Торонто в 1927 году. Его семья владела небольшим продуктовым магазином и жила в нищете после начала Великой депрессии в 1929 году. Молодой Элвин окончил Университет Торонто по специальности «психология», а затем стал журналистом. После просмотра постановки «Трамвая „Желание“» Теннесси Уильямса с Марлоном Брандо Ракофф поклялся построить карьеру в шоу-бизнесе.

Он устроился работать сценаристом в Канадской телерадиовещательной корпорации (CBC), которая отправила его в Великобританию, когда ему было 25 лет. Там он продал сценарий Би-би-си, которая в то время была единственной телекомпанией в стране. Затем он поступил на режиссерский курс Би-би-си и в следующем году стал самым молодым продюсером и режиссером. В дальнейшем он снял десятки фильмов, включая «В ожидании Джиллиан» (1954) и «Реквием по тяжеловесу» (1957), в которых снялись тогда еще неизвестные Шон Коннери и Майкл Кейн.

Именно Ракофф спустя годы рекомендовал Коннери на роль Бонда, после того как продюсер 007 Альберт Р. Кабби Брокколи позвонил режиссеру, чтобы узнать его мнение.

Ракофф, который также был одно время президентом Гильдии режиссеров, получил премии «Эмми» за фильмы «Зови меня папой» (1967) с Дональдом Плезенсом и Джуди Корнуэлл в главных ролях и «Путешествие вокруг моего отца», который он спродюсировал и поставил. За свою карьеру Ракофф работал со звездами, среди которых Питер Кушинг, Генри Фонда, Майкл Гэмбон, Ава Гарднер, Джон Гилгуд, Эллиотт Гулд, Ричард Харрис, Анджела Лэнсбери и десятки других.

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