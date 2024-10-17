Паша Техник удалит треки с упоминанием наркотиков. Он назвал их приколом

Паша Техник заявил, что удалит с платформ все треки, в которых упоминаются наркотики.

Рэпер заявил, что он «против наркотиков» и старые песни «были приколом»: «Я желаю вам заниматься вместо этих гадостей спортом, заниматься любыми другими делами.

Футболом там, хоккеем, не знаю, шахматами, учебой, семьей. И ни в коем случае не употреблять наркотики. Потому что наркотики — это зло, сам на себе испытал, исправился и желаю вам того же».

В сентябре стриминги удалили трек Славы КПСС и Паши Техника «Обоссанные дыни» за пропаганду ЛГБТ*. По данным The Flow, песня недоступна по требованию Роскомнадзора, который усмотрел в тексте «информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения».