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В ближайшие 25 лет человечество столкнется с кризисом воды и продовольствия

Сегодня в 14:36
Фото: Geetanjal Khanna/Unsplash

В ближайшие 25 лет более половины мирового производства пищи окажется под угрозой из‑за стремительно нарастающего кризиса воды. Об этом говорится в докладе Глобальной комиссии по экономике водных ресурсов.

Половина населения планеты уже сталкивается с нехваткой воды, и это число будет расти по мере усугубления климатического кризиса, следует из текста. Комиссия ожидает, что к концу десятилетия спрос на пресную воду превысит предложение на 40% из‑за беспрецедентной нагрузки, которой подвергаются мировые водные системы.

По мнению авторов доклада, правительства и эксперты сильно недооценивают количество воды, необходимое людям для достойной жизни. Если для поддержания здоровья и гигиены каждому человеку требуется от 50 до 100 литров в день, то для полноценного питания и достойной жизни людям требуется около 4000 литров в день. В большинстве регионов этот объем не может быть достигнут на местном уровне, поэтому для удовлетворения потребностей люди зависят от торговли — продуктами питания, одеждой и потребительскими товарами.

Тарман Шанмугаратнам, президент Сингапура и сопредседатель комиссии, заявил, что страны должны начать сотрудничать в области управления водными ресурсами, пока не стало слишком поздно.

«Мы должны радикально задуматься о том, как сохранить источники пресной воды, как использовать ее гораздо эффективнее и как обеспечить доступ к пресной воде для каждого сообщества, включая уязвимые слои населения, — другими словами, как сохранить равенство [между богатыми и бедными]», — сказал он.

Глобальная комиссия по экономике водных ресурсов была создана Нидерландами в 2022 году на основе работы десятков ведущих ученых и экономистов, чтобы составить всеобъемлющее представление о состоянии общемировых гидрологических систем и способах управления ими. 194-страничный отчет стал крупнейшим глобальным исследованием, в котором рассматриваются все аспекты водного кризиса и предлагаются меры по его преодолению для политиков.

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