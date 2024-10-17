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Кэмерон Диас ушла из кино на 10 лет ради себя и семьи, но теперь возвращается

Сегодня в 14:56
Фото: Kamel Labiad/Flickr

Кэмерон Диас рассказала, что ушла из кино на 10 лет ради себя и создания семьи. Этим актриса, с которой в 2025 году выйдет новый фильм, поделилась с журналом Fortune.

В 2014 году Диас снялась в трех фильмах — «Другая женщина», «Домашнее видео» и «Энни». Адаптация бродвейского мюзикла о сироте Энни стала последним появлением актрисы на экранах. По ее словам, пауза в карьере была для нее тем, что она «должна была сделать».

«Казалось так, что я должна была сделать это, чтобы вернуть себе собственную жизнь. И мне было все равно на все остальное. Ничье мнение, ничей успех, ничье предложение или что‑либо еще не могли изменить мое решение заботиться о себе и строить жизнь, которую я действительно хотела иметь. <…> Чем я была увлечена? Созданием моей семьи», — рассказала Диас.

В июне 2022 года стало известно, что Диас вернется в кино. В январе следующего года Netflix выпустит комедийный боевик «Снова в деле» («Back in Action»), в котором актриса вместе с Джейми Фоксом сыграла бывшего агента ЦРУ, чье имя раскрыли и принесли проблемы.

В настоящее время ведется работа над «Шреком-5». Диас вернулась к озвучке Фионы. Релиз запланирован на 1 июля 2026 года.

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