Госдума приняла в первом чтении проект о запрете пропаганды чайлдфри

Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете пропаганды «отказа от деторождения». Об этом говорится на сайте Думы.

За принятие законопроекта проголосовали 388 депутатов, против и воздержавшихся не было. Документом предлагается штрафовать за пропаганду чайлдфри до 400 тыс. рублей для физических лиц, до 800 тыс. — для должностных лиц, до 5 млн рублей — для юридических.

«Мы продолжаем формировать единое правовое поле по защите детей, семьи, традиционных ценностей. Важно оградить людей, в первую очередь подрастающее поколение, от навязывания идеологии отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе», — заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что речь идет именно «о запрете пропаганды отказа от деторождения». «Решение, рожать детей или нет, принимать женщине. С кем она хочет посоветоваться об этом — опять решать ей», — добавил Володин.

О подготовке законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри стало известно в конце июня. Ранее в Совфеде высказывали мнение, что интерес к «движениям» чайлдфри и буллинга искусственно подогревается из‑за рубежа.

18 сентября председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что «движение чайлдфри нужно запрещать законодательно». Она уверена, что современных феминисток не интересует борьба за права женщин.