РБК: В российских аптеках кончается самый популярный аналог «Оземпика»

В российских аптеках рассказали о нехватки самого популярного аналога «Оземпика» — «Семавик» от фармкомпании «Герофарм». Об этом рассказал РБК со ссылкой на сайты крупнейших аптек и онлайн-агрегатор «Мегаптека».

По информации издания, среди всех аптек крупнейшей сети «Ригла» приобрести «Семавик» в Москве можно было только по трем адресам. В Санкт-Петербурге он оказался в наличии в 68 аптеках, а в Новосибирске препарата не было нигде.

Препарата также не нашли в аптеках сети «Сбер Еаптека» в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Анапе и других городах. По данным «Мегаптеки», в Москве из 2,8 тыс. подключенных к сервису аптек «Семавик» был только в 55 точках, в Воронеже — в 27 из 478, в Нижнем Новгороде — в 26 из 497, в Сочи — ни в одной из 87.

В разговоре с изданием представитель компании-производителя «Герофарм» назвал нехватку препарата в аптеках показателем повышенного спроса.