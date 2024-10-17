В Москве появятся 12 новых станций метро

Сегодня в 12:20

До 2027 года в Москве планируют построить 12 новых станций метро. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Четыре новые станции появятся на участке «ЗИЛ» — «Новаторская» Троицкой линии. На участке «Шелепиха» — «Ильинская» появится новая Рублево-Архангельская ветка, состоящая из восьми станций.

Кроме того, в городе продолжат строительство Бирюлевской линии, станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии и станции «Достоевская» Кольцевой линии.